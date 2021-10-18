Канада: индейские общины требуют извинений от понтифика

Индейская община канадского Камлупса требует от властей идентифицировать личности несовершеннолетних, умерших в школах-интернатах, предназначавшихся для ассимиляции детей из коренных народов. Несколько месяцев назад в Камлупсе были обнаружены останки более двухсот детей. С тех пор община продолжает поиски безымянных могил.

"Я думаю, очень важно обрести свою личность", - говорит Эвелин Камилла о душах пропавших без вести детей. Сама она не по наслышке знает, как жилось в таких школах. "Нужно, что бы эти души смогли завершить путешествие домой. Они ждали долгое время, и теперь, когда их нашли, они прежде всего, должны узнать, кто они такие, кем они были".

Управлением таких школ с середины XIX века и до конца 60-х годов прошлого века занималась католическая церковь. И канадские власти, и Церковь принесли извинения коренным народам, но лидеры общин надеются, что это сделает и понтифик.

Розанна Казимир, глава индейской общины Tk'emlups te Secwepem: "Я не могу говорить от имени папы римского, но думаю, что, если он действительно выслушает рассказы наших выживших, и предложит ответ, это могло бы иметь значение".

Более тысячи безымянных могил, предположительно детских, найдены и рядом с другими бывшими интернатами. Через эти заведения в общей сложности прошли около 150 000 детей индейцев, метисов и инуитов. Там они страдали от болезней, побоев, и сексуального насилия. Тысячи детей погибли.