Представители всего политического спектра Великобритании забыли о разногласиях и собрались вместе, чтобы воздать последние почести погибшему депутату парламента Дэвиду Эймиссу. Его вспоминают как трудоблюбивого добросоветснтного законодателя. у которого не было больших политических амбиций, чем служение своим избирателям. гибель 69-летнего политика в результате нападения прямо в церкви посреди бела бела дня, во время встречи с людьми, вновь подняла вопрос об обеспечении безопасности депутатов.

Жители Саутенда-он-Си несут цветы и зажигают свечи в память того, кого они выбирали своим бессменным представителем в британском парламенте на протяжении почти 40 лет. Вместе со всеми скорбит и мусульманская община Саутенда.

"Он был нашим другом, нашим покровителем, по-настоящему близким нам человеком. По какому бы поводу мы ни обращались к нему, по какой бы причине ни писали, он реагировал и отвечал немедленно. Он поддерживал нас, всех вместе и каждого в отдельности. Он принимал участие во многих мероприятиях в нашей мечети Эссекс Джамм Маджид в 2008 и 2014 годах. Я помню его как очень приветливого, доброжелательного, мягкого человека, он был оченьтдобр к нам", - говорит шейх Махмудал Хасан, имам мечети Эссекс Джамм Маджид.

Премьер-министр Великобритании консерватор Борис Джонсон и Кир Стармер, лидер оппозиционной Лейбористской партии, вместе возложили цветы. Второй раз за последние 5 лет убийство британского законодателя в его собственном избирательном округе. В 2016 году от рук правого экстремиста погибла лейбористка Джо Кокс. Ей был 41 год.