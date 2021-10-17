"Трагедия для всей нации": в Конгсберге прошла траурная месса по жертвам теракта

Кронпринц Норвегии Хокон и кронпринцесса Метте-Марит приняли участие в траурной мессе по погибшим в результате теракта.

Церемония прошла в городе Конгсберг, где 13 октября гражданин Дании Эспен Андерсен Братен открыл стрельбу из лука по прохожим. В результате нападения погибли 5 человек, трое получили ранения.

Жертвы стрелка из Конгсберга AFP PHOTO / NORWEGIAN POLICE / PRIVATE

Преступник был задержан. Он был известен правоохранительным органам. Ранее мужчина принял ислам, и полиция была обеспокоена его радикализацией.

Пять личных трагедий, которые вместе стали большой трагедией для этого города и всей нации. Это неприятное напоминание для нас всех о том, насколько уязвима жизнь Рейдар Осбё священник

Власти Норвегии объявили, что будет проведено независимое расследование действий полиции и служб безопасности после нападения.

Норвегия — одна из нескольких десятков стран мира, где сотрудники правоохранительных органов, как правило, не носят при себе оружие.

Известно, что прибывшие первыми на место преступления полицейские были безоружны.