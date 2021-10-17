Нудизм как искусство

Сотни моделей, покрытых белой краской, позируют на фоне сурового пустынного пространства на юге Израиля в рамках фотопроекта Спенсера Туника. 54-летний американский фотограф посетил Израиль в качестве гостя министерства туризма, чтобы в третий раз изобразить уменьшающееся Мертвое море через обнаженных людей. Туник рассказал, что решил покрыть моделей белой краской по аналогии с библейской притчей о жене Лота, которая, по преданию, превратилась в соляной столб.
Десять лет назад Туник изобразил более 1000 обнаженных моделей на берегах соленого Мертвого моря, которое отступает примерно на метр в год. Вернувшись через пять лет фотограф заметил, что вода с тех пор отступила, оставив после себя корку песка и зияющие карстовые воронки.
Израиль и Иордания отводят большую часть воды из верхнего течения для нужд сельского хозяйства и питьевой воды, а добыча полезных ископаемых и испарение, ускоренное изменением климата, усугубляют проблему.
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