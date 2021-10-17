Билл Клинтон выписался из больницы

Билл Клинтон выписался в воскресенье утром из медицинского центра Калифорнийского университета в Ирвине, где проходил лечение. 75-летний экс-президент США был госпитализирован в минувший вторник из-за инфекции, не связанной с Covid-19.

За 20 лет, прошедших с тех пор, как Клинтон покинул Белый дом, он перенёс операцию на частично разрушенном лёгком, ему делали четырёхкратное шунтирование и имплантировали стенты к в коронарную артерию. На вопросы о своём здоровье бывший глава государства ответил, что перешёл на веганскую диету, благодаря котророй похудел и стал чувствовать себя намного лучше.