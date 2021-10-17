Итальянские профсоюзы требуют запретить ультраправые организации

В Риме прошла многотысячная демонстрация с требованием запрета ультраправых организаций. Акция стала ответом на действия участников выступлений против санитарных пропусков — неделю назад они разгромили штаб-квартиру Итальянской конфедерации труда, которая поддержала запрет на работу для непривитых от коронавируса. Демонстранты, вышедшие в защиту профсоюзов, обвиняют своих оппонентов в фашизме:

— То, что произошло на прошлой неделе, неприемлемо — и не столько из-за того, какую цель выбрали погромщики, сколько из-за самой их готовности бороться с гражданскими свободами, свободой слова, свободой мысли и действий.

— Необходимо повторять снова и снова, что страну представляют ​​не несколько хулиганов-фашистов, а множество сограждан, которые положили конец фашизму и хотят избавиться от его наследия.

Нападение на офис Конфедерации труда осудили президент Италии Серджо Маттарелла и премьер-министр Марио Драги. В рамках дела о погроме арестованы более десяти человек, в том числе лидеры ультраправой партии «Новая сила».