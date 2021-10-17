Грета Тунберг не надеется на ООН

Шведская экоактивистка Грета Тунберг раскритиковала предстоящую в Глазго конференцию ООН по проблемам изменения климата. Во время выступления перед своими сторонниками она заявила, что такие мероприятия, даже при участии глав государств и правительств, вряд ли смогут кардинально повлиять на ситуацию. Тунберг призывает участников молодёжного движения «Пятницы во имя будущего» продолжать протестные выступления и добиваться реальных перемен в отношении властей к глобальному потеплению.

Конечно, каждая такая встреча жизненно важна для работы Парижских соглашений. Но при этом мы должны понимать, что при том, как дела обстоят сейчас, эта конференция ООН по климату не принесёт сколь-либо значимых изменений, и нам придётся и дальше настаивать на своём.

Я, конечно, надеюсь, что, в конце концов, все мы поймём, что столкнулись с экзистенциальным кризисом, и будем действовать соответственно. Но будем реалистами: скорее всего, этого не произойдёт. Грета Тунберг экоактивистка

Конференция ООН по изменению климата стартует в Глазго 31 октября. Ожидается, что представители стран-участниц отчитаются о сокращении объёмов выбросов парниковых газов и согласуют дальнейшие шаги по смягчению последствий глобального потепления.