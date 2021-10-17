Грета Тунберг не надеется на ООН

Грета Тунберг не надеется на ООНКомментарии
Шведская экоактивистка Грета Тунберг раскритиковала предстоящую в Глазго конференцию ООН по проблемам изменения климата. Во время выступления перед своими сторонниками она заявила, что такие мероприятия, даже при участии глав государств и правительств, вряд ли смогут кардинально повлиять на ситуацию. Тунберг призывает участников молодёжного движения «Пятницы во имя будущего» продолжать протестные выступления и добиваться реальных перемен в отношении властей к глобальному потеплению.
Конференция ООН по изменению климата стартует в Глазго 31 октября. Ожидается, что представители стран-участниц отчитаются о сокращении объёмов выбросов парниковых газов и согласуют дальнейшие шаги по смягчению последствий глобального потепления.