Австрия открыла трансграничный медцентр для чехов

В австрийском городе Гмюнд открылся первый в Европе трансграничный медицинский центр. Около 40 специалистов будут обслуживать жителей Нижней Австрии и Южночешского края, причём на обоих языках. Для обеспечения коммуникации набрали штат переводчиков.

Проект был реализован благодаря субсидиям Евросоюза. Если раньше жителям чешских приграничных районов приходилось около часа ехать до ближайшей чешской больницы, то теперь они могут перейти границу и получить помощь у австрийских врачей.

Новый медицинский центр под названием Healthacross был заложен в 2019 в рамках австрийской одноимённой программы по развитию трансграничного сотрудничества в вопросах медицинского обслуживания. Проект реализуется уже много лет и за период с 2013 услугами австрийских медиков смогли воспользоваться свыше 9 тысяч чешских пациентов. Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех подчёркивает важность этой инициативы:

«Я думаю, это может послужить прекрасным примером и для других стран Европы. Мы живем в Евросоюзе и то, что у нас нет никаких физических границ, — это огромное преимущество».

Благодаря субсидиям по линии ЕС тысячи чехов могут получать медицинскую помощь в австрийских медучреждениях как амбулаторно, так и в стационарах. Но сохраняются и ограничения — пока что все манипуляции должны быть согласованы с национальной компанией медицинского страхования. В следующем году это требование должны упразднить.

Адам Войтех обращает внимание на сложности из-за разных цен на медицинское обслуживание в Чехии и Австрии. По его словам, власти должны решить проблему возмещения расходов.

На фоне успеха медицинской программы на границе с Чехией Австрия развивает похожие проекты вместе с Венгрией и Словакией, — для других приграничных районов, где население сталкивается с острой нехваткой врачей.