Албания: что убило российских туристов?

Албанская полиция расследует смерть российских туристов. Четырёх человек в пятницу вечером нашли мёртвыми в сауне отеля в городе Кавая. Смерть соотечественников подтвердили российские дипломаты. По их словам, речь идёт о семейной паре с дочерью и её женихом.

По данным местных СМИ, россияне задохнулись, но подробности трагедии неизвестны. Осматривавшие тела врачи не нашли следов веществ, которые могли бы привести к смерти. Осмотр помещения выявил, что вентиляция в сауне исправна. Персонал, при этом, не исключает, что туристы могли задержаться в сауне дольше, чем это разрешено. Полиция рассматривает, в том числе, версию об убийстве.