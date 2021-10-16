Годовщина убийства учителя Самюэля Пати из-за карикатур на пророка Мухаммеда

Во Франции вспоминают Самюэля Пати, учителя истории, убитого и обезглавленного ровно год назад в пригороде Парижа. Убийцей оказался 18-летний этнический чеченец, получивший статус беженца в 2008 году.

В родном городе Пати Эраньи-сюр-Уаз была торжественно открыла настенная фреска, пропагандирующая свободу слова.

В Париже в министерстве образования мемориальную доску в его память открывал премьер-министр Жан Кастекс.

Она гласит: "Памяти Самуэля Пати, учителя истории, географии и нравственного и гражданского воспитания. Убит исламским террористом за то, что преподавал и защищал ценности Республики, включая свободу слова".

16 октября 2020 года — эта дата навсегда оставила след на моем пребывании на посту премьер-министра. Она оставила след на всей Франции. А вместе с ней - нанесла ущерб глубочайшим ценностям нашего демократического и республиканского идеала Жан Кастекс премьер-министр Франции

Мероприятия прошли и в городе Конфлан-Сент-Онорин, где произошла трагедия. В школе, где он преподавал, почтить память учителя пришли сотни человек - коллеги, ученики и местные жители.

Поводом для убийства стали показанные Пати на уроке, посвященному свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда. Французские власти квалифицировали случившееся как теракт. Сам Пати был посмертно награжден высшей французской наградой – орденом Почётного легиона.