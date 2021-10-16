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Франция

Ковид-тесты во Франции стали платными

Access to the comments Комментарии
 Ольга Патапенка
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Ковид-тесты во Франции стали платными
Авторское право  Bob Edme/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
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Всем остальным придется заплатить от 22 до 45 евро за тест. Многие считают, что таким образом власти пытаются ускорить темпы вакцинации в стране.

Жан-Марк Сельв, фармацевт:

"На мой взгляд, это переломный момент. Те, кто не вакцинирован, возможно, поймут, что это нужно сделать. Обычно, когда речь идет о том, чтобы платить за тест на ковид из своего кармана, это мотивирует людей к вакцинации."

По новым правилам, ковид-тестирование обойдется местным жителям от 22 до 45 евро.

Однако, такое мнение разделяют далеко не все французы. Эта учительница 69-лет не согласна с нововведением:

"Я считаю, что для тех, кто до сих пор не вакцинировался, это завуалированное принуждение для вакцинации. Ну и где же право человека на свободу?"

Соседняя Бельгия в пятницу ввела обязательные электронные ковид-пропуск. Без них граждане более не смогут посещать ряд общественных мест: массовые мероприятия, больницы, дома престарелых, рестораны и бары, спортзалы и ночные клубы, а также музеи, театры и кинотеатры.

Такое решение принято правительством Брюссельского федерального региона опасаясь нового витка заболеваемости в бельгийской столице. В регионе самый низкий уровень вакцинации по стране. Цифра составляет 69%.