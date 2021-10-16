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Китай

Китайские тайконавты начали самый длительный космический полёт

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 Павел Барсуков
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Тайконавты на станции
Тайконавты на станции   -   Авторское право  Кадр из видео AFP
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Китайские тайконавты — экипаж корабля "Шэньчжоу-13" — вошли на орбитальную станцию "Тяньгун". Им предстоит самый длительный в истории китайской космонавтики полёт — до апреля будущего года. Они должны наладить работу главного модуля станции и подготовить оборудование для дальнейшего расширения комплекса. В собранном виде первая орбитальная станция Китая будет состоять из трёх модулей в виде буквы "Т".