Сначала "да", потом секс

В Испании стартовали парламентские дебаты по законопроекту о согласии на секс. Он предлагает считать преступлением любые отношения сексуального характера, не подтвержденные явным и недвусмысленным "да".

Документ - детище министерства равноправия, в нем прописано, что недемонстрация несогласия на секс не может быть оправданием насильственных действий.

Министр по вопросам равноправия Ирене Монтеро заявила: "Закон твердо следует за правозащитниками и международным феминистским течением, знаменуя новую главу в истории прав женщин. Это изменит будущее наших соотечественников".

Закон приветствовали в лагере феминисток, однако у многих наблюдателей и юристов к нему немало вопросов. "Скажите, госпожа министр, а как же быть с презумпцией невиновности? - уточняет депутат от Народной партии Марта Гонсалес Васкес. - Где четкость правовой базы? Новаторские формулировки закона несут неоспоримые риски: возможное изменение показаний одной стороны приведет к ущемлению конституционных прав для преследуемого лица".

О разработке закона в Испании заговорили после резонансного преступления в Памплоне в 2016 году. Там пятеро мужчин изнасиловали юную девушку; суд долго не давал им положенного законом срока, так как жертва не оказала явного сопротивления.