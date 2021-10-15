Виртуальное путешествие по Вселенной

Ученые в Швейцарии создали первую подробную 3D-карту Вселенной и отныне виртуальное путешествие по космосу станет доступным для всех. Исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны разработали бета-версию программы с открытым кодом для панорамной визуализации космического пространства.

"Перед нами сейчас компьютерное изображение Вселенной, которое мы получили, собрав воедино огромный массив цифровых данных. И благодаря компьютерам мы смогли воспроизвести процесс развития части Вселенной, проходивший в течении долгого времени. И это помогает нам лучше понять, как материя распространяется во Вселенной", - говорит ведущий ученый лаборатории астрофизики Ив Рева.

Для экскурсии по космосу лучше всего воспользоваться очками виртуальной реальности.

"Благодаря очкам погружение будет просто фантастическим, кажется, что паришь во Вселенной, кажется, что вы стали гигантом. Например, здесь я вижу планету Земля и она кажется такой маленькой, похожа на обычный футбольный мяч", — объясняет Ив Рева.

"Показывая Вселенную в трехмерном изображении, показывая галактические нити, скопления галактик, которые представляют собой большую концентрацию материи, можно действительно понять как устроена Вселенная", — говорит директор лаборатории астрофизики Жан-Поль Кнейб.

Базы данных включают более 50 млн галактик и 300 млн объектов, а также информацию, получненную с трех тысяч орбитальных спутников.

В следующую версию программы ученые планирую включить данные об астероидах, туманностях и пульсарах.