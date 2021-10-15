Депутат британского парламента Дэвид Эмесс убит в ходе встречи с избирателями

В результате нападения убит депутат палаты общин британского парламента, представитель Консервативной партии Дэвид Эмесс.

25-летний нападавший нанес депутату от консервативной партии несколько ударов ножом на встрече с избирателями в церкви Белфэрс в жилом районе Ли-он-Си, приморского города к востоку от Лондона, в графстве Эссекс. 25-летний преступник задержан. Мотив преступления выясняется.

Это первое на 5 лет убийство британского парламентария. В 2016 году возле своей приёмной в местечке Бёрсталл недалеко от Лидса была убита депутат от лейбористов Джо Кокс.

Ратовавшая за сохранение членства Соединенного Королевства в Евросоюзе парламентарий была убита сторонником ультраправых взглядов Томасом Мейром. Во время встречи с избирателями он нанес 41-летней женщине несколько ножевых ранений и затем трижды выстрелил в нее из пистолета. Это громкое преступление, совершенное за неделю до референдума о "брексите", вызвало широкий общественный резонанс как в Великобритании, так и за пределами страны.

69-летний Эмесс была членом парламента от Саутенд-Уэста, в который входит и Ли-он-Си, с 1997 года, депутатом он стал в 1983 году.