Миллиардера приговорили к пожизненному

Американский миллиардер Роберт Дёрст приговорён к пожизненному заключению без права досрочного освобождения за убийство своей подруги, совершённое 20 лет назад. Наследник империи недвижимости случайно сознался в преступлении на съёмках сериала о самом себе. Причём предполагается, что убийство связано с исчезновением жены Дёрста — его подозревают и в её убийстве. В прокуратуре заявили, что будут предъявлять подсудимому новые обвинения.