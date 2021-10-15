Венесуэла: борьба с ковидом народными средствами

Борьба с пандемией народными средствами: в Венесуэле отметили День сопротивления коренных народов. Тысячи последователей местных культов собираются на горе Сорте на северо-западе страны для проведения магических ритуалов. В этом году, как и в прошлом, изгнание Covid-19 — главная задача.
Верующие поклоняются представителям местного культа, объединяющего католицизм и традиционные религии. Одно из божеств — Мария Лионса, богиня любви, природы и гармонии, которую обычно изображают верхом на тапире.
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