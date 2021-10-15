В США готовятся к празднованию Хэллоуина. Орегонский зоопарк в городе Портленд провел ежегодное мероприятие, в ходе которого слоны с явным удовольствием пинали и давили огромные тыквы. Из-за санитарных ограничений на слонов не смогли посмотреть гости зоопарка. Тыквы зоопарку подарили члены клуба по выращиванию гигантских овощей Pacific Giant Vegetable Growers Club.
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