В США готовятся к празднованию Хэллоуина. Орегонский зоопарк в городе Портленд провел ежегодное мероприятие, в ходе которого слоны с явным удовольствием пинали и давили огромные тыквы. Из-за санитарных ограничений на слонов не смогли посмотреть гости зоопарка. Тыквы зоопарку подарили члены клуба по выращиванию гигантских овощей Pacific Giant Vegetable Growers Club.