Чолитас вышли на парад мод в Ла-Пасе

В Боливии празднуют официальный день рождения столицы — город Ла-Пас был основан в 1548 году. По этому случаю в традиционных нарядах на подиум вышли чолитас, которые уже давно считаются одним из символов страны. Женщины в пышных юбках и шляпах котелках показали творения 60 модельеров. Чолитас — женщины коренной индейской народности аймара. На протяжении десятилетий они подвергались дискриминации. Сегодня одна из авторов коллекции может гордиться тем, что ее мама, Ремедиас Лоза, стал первой представительницей чолитас в парламенте. В честь нее и назван этот парад мод.
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