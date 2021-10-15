Бейрут: военным приказано стрелять на поражение

Ливанские военные патрулируют улицы Бейрута, чтобы не допустить новых столкновений и обострения ситуации. Им дан приказ открывать огонь на поражение по любым вооружённым людям.

В четверг по меньшей мере шесть человек стали жертвами перестрелки. Неизвестные обстреляли манифестацию шиитских группировок "Хезболла" и "Амаль". Те требовали отставки судьи, который ведёт дело о катастрофическом взрыве в бейрутском порту. Манифестанты считают, что он политически предвзят и собирается обвинить во всём именно шиитов.

В эскалации насилия шииты обвиняют представителей правого христианского движения "Ливанские силы". Власти страны обещают разобраться и найти виновных.

Мишель Аун, президент Ливана:

"Я добьюсь того, чтобы расследование вскрыло правду, нужно призвать к ответу тех, кто за этим стоит. Это расследование, как и все другие, включая уголовное дело о взрыве в порту, были и останутся приоритетом в моей работе, моей ответственностью перед ливанцами и мировым сообществом".

Конфликт между шиитами и христианами наблюдатели считают очень опасным симптомом. Воздержаться от насилия и провокаций ливанцев призвали в ООН. Представительство Генерального секретаря выразило "глубокую обеспокоенность" происходящим.

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь Генсека ООН:

"Спецкоординатор по Ливану Йоанна Вронецкая в ответ на проявления насилия осудила неправомочное применение оружия, подчеркнула необходимость сдержанности, поддержания спокойствия и стабильности, а также важность защиты мирных жителей".

Ливан после взрыва живёт в условиях тяжелейшего социально-экономического кризиса и хронической нехватки товаров и ресурсов. Неделю назад вся страна на сутки осталась без света из-за того, что на электростанциях кончилось топливо.