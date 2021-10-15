Коронавирус не отступает: максимальные показатели заражения и смертности в РФ

В России вновь выявлены максимальные за всю пандемию показатели заражения коронавирусом и смертности от последствий Covid-19: заболели 32 196 человек, умерли 999 пациентов. Больше всего скончавшихся — в Москве, Петербурге и в Краснодарском крае.

В министерстве здравоохранения отмечают, что охват вакцинацией пожилых людей остается недостаточным — ее прошли только 42% граждан старше 65 лет.

"Новая коронавирусная инфекция в том числе захватывает и молодое население , это и 20, и 25 лет. Вакцина доступна в каждом регионе", — подчеркнул министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Напряженная ситуация сложилась в инфекционных госпиталях во многих регионах России, а в палатах реанимации растет число больных. В стране доминирует наиболее заразный дельта-штамм коронавируса, уже проверенные алгоритмы лечения и протоколы работают не так эффективно.

На данный момент оба компонента вакцины от коронавируса получили 43 млн человек.