Германия: "Светофор" приступает к коалиционным переговорам

В Германии социал-демократы, либералы и "зеленые" готовы перейти от "зондирующих" к коалиционным переговорам. Об этом говорится в документе, опубликованном по итогам встречи лидеров трех партий - СДПГ СвДП и "Союз-90/"Зеленые". Это еще один шаг на пути к созданию нового правительства. Кабинет министров может возглавить Олаф Шольц, чья партия, СДПГ, выиграла выборы, состоявшиеся 26 сентября.

Олаф Шольц, СДПГ: "Одним из основных вопросов является промышленная модернизация нашей страны. Этот процесс должен пройти так, чтобы одновременно нам удалось остановить антропогенное изменение климата. Это означает, что нам необходимо расширять использование возобновляемых источников энергии, чтобы как можно скорее отказаться от ископаемых ресурсов. Именно это мы и намерены сделать вместе. Возможно, это будет самый крупный проект индустриальной модернизации, который Германия предпримет за последние 100 лет. Это принесет большую пользу нашей экономике и увеличит возможности экономического развития".

Лидер партии "зеленых" Анналена Бербок подчеркнула, что стране необходимо реальное обновление при наличии прогрессивной коалиции, а не "наименьшего общего знаменателя".

Анналена Бербок, "Союз-90"/"Зеленые": "Нам крайне важно, что бы между тремя различными партиями было взаимопонимание, что бы каждая партия вносила свой вклад в общее дело. Это позволит смело браться за решение серьезных вопросов нашего времени и начать обновление страны в этом десятилетии с прицелом на будущее".

В свою очередь Кристиан Линднер, председатель Свободной демократической партии отметил: "Последние несколько дней были особенными. Представители трех политических сил встретились и организовали переговоры. Они прошли в конфиденциальной обстановке. Участники дискуссий серьезно и с любопытством выслушивали позиции друг друга. Одно это уже знаменует собой прорыв в политической культуре Германии".

Переход к коалиционным переговорам, по сути, означает, что СДПГ, "зеленые" и СвДП устранили основные разногласия и сформируют кабмин. Коалицию в таком составе называют "Светофором" (по цветам, символизирующим партии). На федеральном уровне такой альянс еще ни разу не правил. Согласно прведенным недавно опросам общественного мнения, большинство жителей Германии, считают такой вариант коалиции наиболее оптимальным для будущего страны.