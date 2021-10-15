Белорусские оппозиционные активисты взяли ответственность за нападение на базу ОМОН в Минске

Оппозиционно настроенные активисты утверждают, что атаковали базу ОМОН в Минске. Согласно их заявлениям, 25 сентября они сбросили с беспилотника на территорию базы десять литров зажигательной смеси.

На видеозаписи воздушной атаки видны вспышки после падения сброшенных с дрона объектов. Здания, которые подверглись нападению, расположены на улице Героев 120-й дивизии, где проживают сотрудники ОМОН.

Представитель группы "Аисты летят" в беседе с корреспондентом Euronews не уточнил, какой был нанесен ущерб и есть ли пострадавшие.

"Операция с применением беспилотника проведена методом, от которого диктатор не в состоянии защитить свои силы. Это еще один сигнал для "политической" полиции. Мы показываем, что люди не смирились с репрессиями диктатора и его пособников", - сказал собеседник.

Он также отметил, что системы противовоздушной обороны не смогли помешать осуществить атаку беспилотников на базу.

"Все ведомственные объекты МВД, недвижимость, автомобили карателей являются потенциальными целями следующих акций. Настоятельно рекомендуем не парковать личный автотранспорт в районе таких объектов", - говорится в телеграм-канале "аистов".

Организация «Аисты летят» ("Буслы ляцяць") была создана осенью 2020 года на фоне подавления протестов в Беларуси, которые вспыхнули после объявления итогов президентских выборов. Победителем был объявлен находящийся у власти с 1994 года Александр Лукашенко. Оппозиция заявила, что результаты сфальсифицировали.

Группа "Аисты летят" входит в организацию "Супраціў", которая появилась в сентябре прошлого года для борьбы с администрацией Лукашенко в киберпространстве. Ее члены не признают Лукашенко законным президентом и используют интернет, "чтобы помочь стране вернуться к демократическим принципам и верховенству закона".

В июле этого года еще одна входящая в "Супраціў" организация - "Белорусские киберпартизаны" - сообщила, что ее участники взломали компьютерную систему Министерства внутренних дел. Активисты заявили, что им удалось получить более пяти терабайт данных, включая удостоверения личности и адреса сотрудников белорусской госбезопасности.

В середине сентября группа "Аисты летят" сообщила о диверсии против милицейских машин в Минске, а также о поджоге полигона для стрельбы в Бобруйске.

Диверсия активистов группы против милиции "Буслы ляцяць"

"Мы работаем над различными операциями физического воздействия и фокусируемся на частной собственности коллаборационистов, инфраструктуре режима, железнодорожной инфраструктуре и так далее", - заявляют активисты.

"Супраціў" опубликовал подробный список всех операций альянса, о которых сообщалось до сих пор. Они варьируются от самых простых, таких как добавление Лукашенко в список разыскиваемых лиц на сайте МВД после компьютерного взлома системы, до весьма серьезных, включая недавнюю атаку с использованием беспилотника.

"ОМОН печально известен как главный карательный инструмент диктатора. В основном он используется для подавления политических оппонентов режима силовыми методами. Мы работаем над ослаблением специальных "политических" полицейских сил, которые используются для терроризирования людей, не согласных с режимом", - говорит представитель группы "Аисты летят".

После начала протестов и жестких действий белорусских правоохранительных органов организация Amnesty International обвинила власти Беларуси в развязывании "ужасающего насилия" в отношении белорусских граждан.

Human Rights Watch и Комиссия ООН по правам человека обеспокоены систематическим применением силы и произвольными задержаниями мирных демонстрантов в Беларуси.

"Нас не удивили ошибки и неэффективность режима", - говорит представитель группы "Аисты летят".

"Режим, который предпочитает лояльность профессионализму, обречен на ошибки. Мы лишь используем их, чтобы защитить себя и бороться против угнетения и жестокости", - сказал собеседник.

Министерство внутренних дел Беларуси не ответило на просьбу Euronews о комментарии. На сегодняшний день в стране экстремистскими объявлены более 100 телеграм-каналов, критикующих политику властей.