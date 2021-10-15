В Афганистане — новый теракт в шиитской мечети. Жертвами взрыва в Кандагаре стали более 60 человек, около 70 получили ранения. Трагедия произошла во время пятничной молитвы при большом стечении верующих. Мечеть называют самым большим шиитским храмом страны. Взорвал себя террорист-смертник. При этом некоторые очевидцы говорят сразу о трёх взрывах.

Это уже не первое нападение на шиитские мечети в Афганистане: ровно неделю назад в Кундузе погибли около 50 верующих. Тот теракт стал крупнейшим с момента вывода американских войск.

Представители движения "Талибан" осудили нападения на шиитов и заявили, что намерены найти и наказать виновных. Ответственность за эти теракты возлагают на местное отделение экстремистской группировки "Исламское государство".