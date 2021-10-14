Мулатки из ДР Конго судятся с Бельгией

В Брюсселе проходит судебный процесс по иску пяти конголезских женщин против бельгийского государства. Все они - потомки белых отцов и чернокожих матерей. В колониальную эпоху множество детей-метисов были разлучены с их семьями и отправлены в религиозные учреждения. Лишенные родителей и своих настоящих имен, женщины требуют от Бельгии компенсации в размере 50 тысяч евро для каждой.

"Проблема заключалась еще и в том, что нас считали детьми государства", - говорит Жаки, пострадавшая. "Нами занимались не матери, а государственные чиновники. Все было в их руках. И в этом плане они могли делать все, что им заблагорассудиться".

После провозглашения независимости Конго девочек бросили на произвол судьбы; над ними издевались, многие подвергались сексуальному насилию.

В апреле 2019 года Шарль Мишель, занимавший в то время пост премьер-министра, от имени федерального правительства принес извинения детям-метисам и их близким за пережитые страдания.

Адвокат истиц утверждает, что созданная колонизаторами система похищения детей может быть квалифицирована как преступление против человечности.