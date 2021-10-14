Нападение в Норвегии: стрелок был известен полиции

Задержанный, которого обвиняют в стрельбе из лука по прохожим в городе Конгсберг, уже находился под полицейским надзором в связи с информацией о его радикализации. Об этом в ходе пресс-конференции заявил представитель норвежской полиции Оле Северуд. Сообщается также о том, что датчанин недавно принял ислам.

О. Северуд: "В прошлом мы уже контактировали с этим гражданином Дании, проживающим в Норвегии. У нас были опасения относительно его радикализации. Однако в этом году к нам не поступало никаких тревожных сообщений".

В среду вечером злоумышленник, вооружившись луком, напал на прохожих, а также клиентов супермаркета в Конгсберге, расположенном в 80 километрах к юго-западу от столицы Осло.

По словам начальника полиции, среди погибших четыре женщины и двое мужчин в возрасте от 50 до 70 лет. Двое человек ранены.