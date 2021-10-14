Путин: разговоры о преемнике дестабилизируют ситуацию в стране

Президент России Владимир Путин заявил, что конституция РФ позволяет ему баллотироваться еще на один срок, а вопросы о возможном преемнике дестабилизируют обстановку в РФ.

«Я на такие вопросы предпочитаю не отвечать. Это традиционный мой ответ. До следующих выборов еще достаточно много времени. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию, а ситуация должна быть спокойная, стабильная, с тем чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее. Да, конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока еще не принято», - сказал Путин, отвечая на вопрос корреспондента телеканала CNBS, действительно ли он хочет оставаться на посту президента до 84 лет.

В июне этого года вопрос о выборе преемника и возможной передаче власти поднимался в ходе прямой линии с российским президентом. Тогда Путин ответил, что главу государства выбирают россияне.

«Моя ответственность заключается в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента. Подойдет время и я, надеюсь, смогу сказать, что такой-то человек достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну, как наша Родина - Россия», - отметил глава государства.

Владимир Путин был впервые избран президентом в 2000 году в возрасте 48 лет.

Затем он выигрывал выборы в 2004, 2012 и 2018 годах.

В апреле Путин подписал поправки в федеральный закон "О выборах президента Российской Федерации", позволяющие ему избираться еще дважды - в 2024 и 2030 годах. Согласно закону, президент может занимать пост не более двух сроков, однако сроки, в течение которых он являлся главой государства до принятия поправок в конституцию, не учитываются.

Обнуление сроков Путина вызвало протесты в стране. Согласно опросу общественного мнения "Левада-центра", 47% россиян не одобряли предложенную поправку к конституции. По официальным данным, на референдуме "за" внесение изменений в Основной закон проголосовали почти 78% россиян.

Во время президентства Дмитрия Медведева (2008-2012) срок полномочий главы государства был увеличен с четырех до шести лет.