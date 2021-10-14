Норвежский стрелок оказался датчанином

Норвежская полиция предъявила обвинения 37-летнему датчанину, который был арестован при нападении на прохожих в городе Конгсберг на юге страны. Накануне вечером мужчина, вооружившись луком и стрелами, расстреливал прохожих, погибли пять человек, двое ранены. Власти подтвердили, что злоумышленник действовал в одиночку, они не сбрасывают со счетов версию теракта, но она, судя по всему, не является основой.

Эрна Солберг, премьер-министр Норвегии, отметила: "По имеющимся у полиции данным, преступник действовал в одиночку. Важно напомнить, что мы еще не знаем. Пока рано говорить о мотиве, полиция изучает, не было ли нападение терактом. Сообщения, приходящие из Конгсберга ужасны".

Конгбсрег - город с 30-тысячным населением. По данным властей, нападения там начались после шести вечера. Стрелок поражал свои жертвы в нескольких местах, включая супермаркет. СМИ сообщили, что мужчина имел при себе и другое оружие.