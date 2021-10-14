Сербия обещает защитить своих

Официальный Белград обещает защитить сербское население в Косове. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, он встретился с косовскими сербами на административной линии с самопровозглашенной республикой.

Встреча прошла на фоне серьезных инцидентов на севере края.

"Не реагируйте, когда насилия нет, но если оно начинается, защищайте своих, а я вас поддержу", - обратился Вучич к собравшимся на встречу сербам.

Накануне приштинский спецназ провел рейды в магазинах Косовска - Митровицы, города где преобладает сербское население. Рейд вызвал беспорядки: косовские силовики применили огнестрельное оружие, есть тяжелораненые. Александр Вучич призвал ЕС и НАТО вмешаться в происходящее.

Тем временем в Приштине говорят, что полиция искала контрабандистов. "Эта операция не была направлена против какой-либо национальности, она ставила целью поимку преступников, которые занимались оборотом нелегальных товаров на территории Косова", - заявил министр внутренних дел Косова Джеляль Свечля.

Этнические сербы Косова считают, что мишенью были именно они. Люди говорят о притеснениях: в сентябре они протестовали против новых правил, запрещающих въезд на территорию самопровозглашенной республики машинам с сербскими номерами.