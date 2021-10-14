Дрофа возвращается на луга Кишкуншага

В Венгрии в Национальном парке Кишкуншаг снесен последний столб линии электропередачи. ЛЭП нередко являются причиной гибели птиц, особенно крупных, таких как дрофа . Отныне кабель проходит под землей и не представляет угрозы для гнездящихся в этом районе птиц. Проект обошелся в 645 миллионов форинтов. Три четверти его стоимости финансировал Евросоюз.

Миклош Лорант, Национальный парк Кишкуншаг: "Птицы могут жить по одну или другую сторону опоры линии электропередачи, но не под проводами. Заменяя эти кабели, мы не только освобождаем пространство для птиц, но так же разрушаем границу, разделяющую место их обитания".

Всего в заповедниках Кишкуншаг и Дунай-Ипой демонтировано 28 километров воздушных линий электропередачи. По словам егерей, результаты уже видны. Дрофа, самая тяжелая европейская птица (ее вес достигает 15-и килограммов), возвращается на луга. За последние 80 лет численность популяции дрофы значительно сократилась, что вызвало беспокойство экологов. Дрофа находится под защитой Красной книги Международного союза охраны природы.