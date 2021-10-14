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Акулы и скаты выпущены в воду

Несколько кошачьих акул и скатов вида волнистых хвостоколов (himantura undulata) были выпущены в воду в заповеднике «Джебель Али», расположенном в южной части эмирата Дубай. Сохранение этих видов животных финансируется гостиницей Atlantis Dubai.

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