Акулы и скаты выпущены в воду

Несколько кошачьих акул и скатов вида волнистых хвостоколов (himantura undulata) были выпущены в воду в заповеднике «Джебель Али», расположенном в южной части эмирата Дубай. Сохранение этих видов животных финансируется гостиницей Atlantis Dubai.
Несколько кошачьих акул и скатов вида волнистых хвостоколов (himantura undulata) были выпущены в воду в заповеднике «Джебель Али», расположенном в южной части эмирата Дубай. Сохранение этих видов животных финансируется гостиницей Atlantis Dubai.
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