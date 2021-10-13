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США открывают границы с Канадой и Мексикой

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 Андрей Позняков
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Переезд через границу между Канадой и США в Онтарио
Переезд через границу между Канадой и США в Онтарио   -   Авторское право  Rob Gurdebeke/The Canadian Press via AP
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США открывают границы с Канадой и Мексикой для полностью вакцинированных граждан этих стран. Ограничения были введены в марте прошлого года. В сообщении Министерства внутренней безопасности сказано, что в ноябре прививочные сертификаты будут требовать только у тех мексиканцев и канадцев, которые не имеют веских оснований для въезда. С января подтверждение вакцинации будет необходимо для всех иностранцев.