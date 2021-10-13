Все больше российских регионов вводят систему QR-кодов из-за ситуации с коронавирусом

В связи с ростом заболеваемости COVID-19, растущей смертностью от коронавируса и снижением темпов вакцинации около трети регионов России уже ввели систему QR-кодов сделавших прививку от заболевания или планируют ее внедрение в ближайшие две недели.

По официальным данным, за минувшие сутки в России было выявлено 28 717 новых случаев инфицирования коронавирусом. Неделю назад число заболевших было на три тысячи меньше, а в конце сентбря – почти на пять тысяч.

26 российских регионов ввели QR-коды для посещения культурно-развлекательных и спортивных мероприятий. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Из-за растущего числа заболевших власти регионов стали массово разрабатывать ограничительные меры, взяв за основу систему QR-кодов, действовавшую в частности в Москве.

С 15 октября эта система вводится в Карелии. Посещение кафе, музеев, кинотеатров, фитнес-центров, бассейнов и других общественных мест возможно только после предъявления электронного сертификата о вакцинации, справки о перенесенном заболевании или отрицательного ПЦР-теста. Как сообщил глава региона Артур Парфенчиков, одновременно в регионе вводятся ограничения по времени работы для заведений, которые не имеют паспорта коллективного иммунитета. Если прежде для его получения должны были быть привиты 60% работников, теперь - 80%.

Власти Калининградской области объявили о введении QR-кодов для входа в торговые центры и любые непродовольственные магазины с залом более 300 квадратных метров с 16 октября. В области запрещено находиться без масок в торговых предприятиях, в общественном транспорте, на вокзалах, в отделениях банков и медицинских организациях.

С 21 октября QR-коды начнут действовать в Республике Коми. Их нужно будет предъявлять при посещении культурных и спортивных мероприятий. Желающих пройти на мероприятие с ПЦР-тестами, которые были сделаны не позднее чем за 72 часа до посещения, также будут пускать.

Система QR-кодов может быть вновь введена и в Москве. Как сообщает РБК со ссылкой на источники в мэрии, если уровень заболеваемости достигнет 7-9 тысяч человек в сутки, то эта ограничительная мера снова будет действовать в столице. В среду, 13 октября, в Москве было зафиксировано 4410 случаев, 9 октября – 6001. Ситуация в столице ухудшается. Главврач госпиталя в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что реанимационное отделение больницы уже почти заполнено. В России побит очередной антирекорд по смертности от коронавируса и его осложнений. Со среды в Москве стартует пилотный проект по экспресс-тестированию на коронавирус в десяти школах Москвы. Дети будут сдавать тесты раз в две недели, что поможет выявлять бессимптомные случаи заболевания и прерывать цепочку распространения вируса.

В Российском союзе туриндустрии сообщили, что из-за уже действующих ограничений и опасений, что могут ввести новые, туристы начали отменять бронь на поездки в регионы. Пресс-секретарь союза Ирина Тюрина отметила, что «особенно неприятная ситуация складывается в Псковской области», где QR-коды для посещения общественных мест вводятся с 1 ноября.