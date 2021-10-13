Папа Франциск станет звездой кинофестиваля в Риме

"Истории поколения", документальный сериал, в котором папа римский Франциск и другие люди старше 70 лет делятся воспоминаниями о своей жизни. Этот фильм, а так же лента Кена Бёрнса "Мухаммед Али" будут представлены на кинофестивале в Риме, который откроется в четверг и продлится до 24 октября.

Среди приглашенных звезд - американский режиссер и сценарист Тим Бёртон и его коллега по цеху Квентин Тарантино.

Всего в этом году в разных программах, включая специальные показы, зрителям предложат 23 художественных и документальных фильма.

"В них есть много общего", - говорит арт-директор фестиваля Антонио Монда. "Целый ряд картин рассказывают о смелости людей, которые отважились противостоять злоупотреблениям различного рода, в том числе со стороны власти".

Римский кинофестиваль откроет лента "Глаза Тэмми Фэй" режиссера Майкела Шоуолтера. Картина повествует об американской телеведущей-евангелистке и ее муже, которые оказались вовлечены в череду скандалов.

Завешится кинофорум показом фильма "Вечные" оскораносного режиссера Хлои Чжао.