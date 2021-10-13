Нападение в Норвегии: злоумышленник расстрелял людей из лука

Несколько человек стали жертвами нападения неизвестного преступника в норвежском городе Кунгсберг. Представитель местной полиции Эйвинд Ос на пресс-конференции воздержался от того, чтобы назвать точное число пострадавших и погибших. Однако по данным местных СМИ, убиты по меньшей мере четыре человека. Мужчина стрелял в людей из лука. Злоумышленник задержан стражами порядка. Правоохранительные органы не исключают, что нападение было террористическим актом.