Дефицит чипов ударил по Apple и iPhone-13

Из-за дефицита чипов Apple не сможет выполнить план по производству смартфонов последней модели iPhone-13. Компания намеревалась выставить на продажу к Рождеству 90 миллионов устройств. Как пишет Bloomberg, этот показатель придётся сократить на десять миллионов.

Проблема возникла с поставками компонентов, которые производят Broadcom и Texas Instruments. О дефиците чипов эксперты предупреждали ещё в прошлом году — это связывают с нарушением цепочек поставок и сокращением производства в условиях пандемии. Из-за нехватки электронных компонентов некоторые компании объявили о вынужденной приостановке производства, среди них — чешский автопроизводитель Skoda.