Однополые браки и монархия

Наследница трона Нидерландов принцесса Амалия сможет стать королевой даже в однополом браке. С таким заявлением выступил и.о. премьер-министра Марк Рютте после того, как в стране разгорелись споры о нормах, применяемых к членам королевской семьи. Однополые союзы легализованы в Нидерландах с 2001 года.

Марк Рютте также ответил на связанный с монархией вопрос о статусе детей (приемных или рожденных от донора спермы в таком браке). "Думаю, что этот вопрос будет урегулирован соответствующей парламентской процедурой. Но это все теоретические рассуждения, всему свое время, предлагаю решать эту задачу, когда возникнет необходимость", — отметил Рютте.

Поводом для начала дискуссии послужила публикация книги "Амалия, долг зовет" эксперта по королевской семье Питера Ревинкеля, который уверен, что согласно конституции принцесса должны отречься от престола, если захочет вступить в однополый брак. При этом о личной жизни 17-летней принцессы Амалии ничего не известно.