На острове Пальма эвакуируют сотни жителей

Около 800 жителей острова Пальма получили уведомление об эвакуации из-за продолжающегося извержения вулкана Кумбре-Вьеха. Люди спешно выносили вещи из своих домов, и увозили своих питомцев в безопасные места. Сообщается, что потоки лавы на острове уже разрушили почти 1,5 тыс. зданий. Данные были получены с европейского спутника. Лавой покрыто 656 гектаров земли.
Извержение Кумбре-Вьеха началось 19 сентября. Из соображений безопасности на острове уже были эвакуированы около 7 тыс. человек, пострадавших нет. В последние дни здесь усилилась сейсмологическая активность. В частности, были зарегистрированы десятки землетрясений.
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