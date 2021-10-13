На острове Пальма эвакуируют сотни жителей

Около 800 жителей острова Пальма получили уведомление об эвакуации из-за продолжающегося извержения вулкана Кумбре-Вьеха. Люди спешно выносили вещи из своих домов, и увозили своих питомцев в безопасные места. Сообщается, что потоки лавы на острове уже разрушили почти 1,5 тыс. зданий. Данные были получены с европейского спутника. Лавой покрыто 656 гектаров земли.

Извержение Кумбре-Вьеха началось 19 сентября. Из соображений безопасности на острове уже были эвакуированы около 7 тыс. человек, пострадавших нет. В последние дни здесь усилилась сейсмологическая активность. В частности, были зарегистрированы десятки землетрясений.