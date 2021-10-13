Литовским пенсионерам заплатят за вакцинацию

Пожилым литовцам заплатят за вакцинацию. Парламент страны принял законопроект о выплатах единоразовой помощи в размере 100 евро вакцинированным от коронавируса пенсионерам в возрасте 75 лет и старше. В поддержку документа, одобренного со второй попытки, высказались 68 депутатов, трое проголосовали против, семеро воздержались.

Я скажу вам очень просто - если хотя бы несколько жизней можно будет спасти таким образом, то по-человечески я буду счастлива. Ингрида Шимоните премьер-министр Литвы

"Я скажу вам очень просто - если хотя бы несколько жизней можно будет спасти таким образом, то по-человечески я буду счастлива".

С первого раза законопроект не удалось принять, потому что оппозиция не зарегистрировалась для голосования. Критики документа говорят, что пользы от него будет мало, а цена окажется высокой.

"Эти 100 евро - ерунда. Люди должны и так осознавать необходимость вакцинации", - говорит этот мужчина.

"А почему только пожилым людям помогают? Есть нуждающиеся и молодые семьи, у которых нет работы. Ведь эта эпидемия опустошила карманы всех", - считает эта женщина.

Всего в Литве 270 тысяч человек в возрасте 75 лет и старше, около 80 тысяч из них не были привиты. Чтобы подтолкнуть их к вакцинации, потребуется более 27 миллионов евро.