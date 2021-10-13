Самодостаточный город Ла-Нусия

Ла-Нусия в провинции Аликанте — единственный испанский город, который может похвастаться сразу тремя архитектурными "Оскарами". Две престижных награды получили авторы проекта коворкинг-центра Crystalzoo.

Уютный муниципалитет с малоэтажной застройкой находится всего в 8 километрах от Бенидорма, где расположены около половины самых высотных зданий страны.

"Первым делом мы решили пересмотреть все программы по устойчивому развитию города. Собрали информацию о том, как в этой местности строили раньше. Выяснилось, что это массивные стены. Разобрались также с цветовой гаммой. Продумали контролируемую систему освещения. В результате получилось здание с высоким уровнем тепловой инерции. Стоимость строительства может быть немного выше, чем обычно, но в долгосрочной перспективе такое здание гораздо выгоднее с экономической точки зрения", — рассказывает о строительстве здания коворкинга архитектор Хосе Луис Кампос.

Рядом с коворкинг-центром разместился завод по утилизации отходов и те, кто тщательным образом сортирует свой мусор, платят меньше налогов. А на мусорных баках установлены датчики температуры и заполняемости. Зарядить электромобиль в городе можно бесплатно.

Инициатор всех эти мер — глава муниципалитета Бернабе Кано: "Сначала мы избавились от транспортного потока в старом центре, после чего мы разработали несколько программ по строительству "зеленых зон" в городе, по восстановлению природных ландшафтов, посадили местный сорт сосны? чтобы город задышал. Мы также способствовали строительству частных домов вместо жилых многоэтажных комплексов".

Город на побережье Коста-Бланка прославился также своим огромным спортивный комплексом, в котором регулярно проходят международные соревнования. Муниципалитет Ла-Нусия уже дважды получал европейские награды в сфере развития спортивной инфраструктуры.