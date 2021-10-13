На Канарах вновь эвакуируют

Еще 800 жителей острова Пальма Канарского архипелага эвакуированы из-за непрекращающегося извержения вулкана Кумбре-Вьеха, Службы спасения дали людям минимум времени, предписав взять самое необходимое, документы и домашних питомцев.

"Мы живем здесь 40 лет, построили и отделали дом своими руками. Надеюсь, лава до него не доберется", - говорит пожилая женщина.

Кумбре-Вьеха дремал полвека, активизировался в сентябре и, судя по всему, успокаиваться не собирается. После недавнего обрушения северного склона кратера остров накрыло новыми потоками лавы, теперь она несет с собой крупные обломки горных пород. Ранее в муниципалитете Эль-Пасо из-за раскаленной субстанции загорелся цементный завод, запретили выходить на улицу 3 тысячам жителей. Всего же на острове эвакуированы без малого 7 тысяч человек. Местный аэропорт пока работает, но большая часть рейсов отменена. На каникулы по поводу Национального дня Испании на остров почти никто не прилетел.