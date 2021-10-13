Белград обвинил Приштину в провокациях

Десятки людей получили ранения на севере Косова и Метохии в результате спецоперации косовской полиции и милицейского спецназа по борьбе с контрабандой товаров. Во время рейда в северной части Косовска-Митровицы полиция ворвалась в ряд торговых точек для проверки документации. Сотни проживающих в городе этнических сербов вышли на улицы и стали блокировать движение. Для разгона толпы стражи порядка применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Произошедшее вызвало гневную реакцию Сербии и ЕС.

"Насильственные инциденты на севере Косова должны быть немедленно прекращены", - написал в "твиттере" представитель ЕС по инстранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "Односторонние и нескоординированные действия, которые ставят под угрозу стабильность, неприемлемы. Все открытые вопросы должны быть решены в рамках диалога при содействии ЕС. Мы находимся в контакте с Белградом и Приштиной".

Беспорядками на фоне рейдов полиции был охвачен и город Звечан. Там косовары открыли огонь по протестующим сербам. Белград обвинил Приштину в намеренном обострении кризиса и призвал сербов в Косове "оставаться спокойными и не поддаваться на провокации".