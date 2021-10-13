Сторонники Саакашвили протестуют в Киеве

Около сотни сторонников Михаила Саакашвили приняли участие в акции в его поддержку у здания посольства Грузии в Киеве. Они потребовали освободить бывшего грузинского президента, так как считают, что он находится в заключении незаконно.

"Он разрушенную Грузию поставил на ноги. Я не политик, просто я считаю, что обязан поддержать Михаила Саакашвили", - говорит этот манифестант.

Саакашвили, который последние годы жил на Украине, вернулся в Грузию 1 октября перед местными выборами, на которых призывал сограждан поддержать оппозицию.

И был арестован. Экс-президента, который проходит в Грузии по нескольким уголовным делам, в 2018 году заочно осудили за злоупотребление служебным положением. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку.