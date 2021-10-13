Израиль обвинил Иран в затягивании переговоров по ядерной сделке

Израиль предупредил Иран, что оставляет за собой право действовать. В Вашингтоне, в ходе совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, глава МИД Израиля Яир Лапид заявил:

"Если террористический режим собирается получить ядерное оружие, мы обязаны действовать. Мы должны ясно дать понять: цивилизованный мир этого не допустит. Если иранцы не поверят, что мир серьезно настроен их остановить, они продолжат стремиться к созданию ядерной бомбы. Израиль оставляет за собой право действовать в любой момент и любым способом. Это не только наше право, но и наша ответственность".

В тот же день иранские военные заявили об успешном завершении учений сил ПВО, отметив, что страна подготовлена к защите чувствительных и жизненно важных объектов. Учения прошли в преддверии визита в Тегеран посланника ЕС, координирующего переговоры по возобновлению ядерной сделки между Ираном и ведущими державами, включая США.