МЭА: энергетический переход происходит слишком медленно

Энергетический переход происходит слишком медленно, поэтому мир будет страдать не только от глобального потепления, но и от турбулентности топливных поставок, если не будет более масштабно и быстро инвестировать в чистую энергию. С таким предупреждением выступило Международное энергетическое агентство. В своем ежегодном докладе, опубликованном за две недели до открытия Конференции ООН по изменению климата в Глазго, агентство подчеркнуло, что сегодня мир движется в новом направлении.

"Посыл ясен, - сказал исполнительный директор Международного энергетического агентства. - Возникает новая глобальная энергетическая экономика. Энергетическая экономика, которая является более чистой, более безопасной, более современной, более устойчивой и более справедливой для всех стран".

Однако, как отмечают эксперты, этому прогрессу противостоит сопротивление ископаемых видов топлива - на нефть, газ и уголь по-прежнему приходится 80% конечного потребления энергии, что порождает три четверти климатических изменений.

Если взятые на сегодняшний день обязательства правительств в области климата будут выполнены, это позволит достичь лишь 20-процентного сокращения выбросов парниковых газов, необходимого к 2030 году для удержания глобального потепления под контролем. Поэтому, как говорится в докладе, в ближайшее десятилетие инвестиции в проекты по декарбонизации энергетики следует утроить.