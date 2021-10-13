Швеция принимает международный форум по антисемитизму

В шведском Мальме стартует международный форум по проблемам антисемитизма. Накануне этого знакового для Швеции мероприятия в Мальме прошла церемония с участием представителей местной еврейской общины, в ней принял участие и шведский премьер-министр Стефан Левен. Мальме выбран неслучайно, здесь в последние годы стало больше антисемитизма.

"Вспоминаю, как люди делали нацистское приветствие, когда видели мою шестиконечную звезду Давида, как смеялись надо мной, узнав, что я еврейка. Одна девушка как-то сказала: "Она еврейка, пустите ей газ". Примеров много, в результате таких выходок многие молодые не решаются носить шестиконечную звезду или признаться, что они евреи", - рассказывает Мира Кельбер, лидер местной еврейской молодежной общины.

"Мы видели, что антисемитизм принимает крайне агрессивные формы в социальных сетях, он не просто переместился туда, но стал масштабнее", - мнение Анн Катины, президента еврейской общины Мальме.

Премьер-министр Лёвен заявил, что просвещение общества поможет в борьбе с антисемитизмом и заявил, что каждый носящий кипу или звезду Давида еврей делает личный вклад в преодоление ненависти.