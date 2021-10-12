Украина и ЕС подписали соглашение об общем авиапространстве

Украина и Европейский союз в ходе 23-го саммита в Киеве подписали соглашения об общем авиапространстве, о присоединении страны к программе исследований и инноваций Horizon Europe, а также об участии Украины в проекте "Креативная Европа" в 2021-2027 годах.

Подписание документов состоялось после переговоров украинского президента Владимира Зеленского с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Зеленский выразил надежду, что на следующем саммите будет заключено соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции с Евросоюзом, так называемый «промышленный безвизовый режим», передает ТАСС.

«Уверен, что есть движение по очень важному для Украины «промышленному безвизу». Уже на следующем саммите Украина - ЕС мы стремимся подписать это соглашение», - отметил Зеленский.

После встречи украинский президент заявил, что одной из главных тем обсуждения саммита Украина – ЕС был вопрос о согласовании действий Киева и Брюсселя для урегулирования ситуации в Донбассе.

"Одной из ключевых тем саммита была координация шагов Украины и ЕС для достижения мира на востоке Украины. Вместе с ЕС мы едины в том, что ответственность за отсутствие прогресса и мира в Донбассе в полной мере лежит на Российской Федерации, которая безоговорочно является стороной конфликта", - заявил украинский лидер.