За стол переговоров с талибами

Представители радикального исламистского движения "Талибан" (запрещенного в России) готовятся встретиться в Дохе с делегацией ЕС. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Амира Хана Муттаки, исполняющего функции министра иностранных дел при талибах. В повестке дня доминирует гуманитарная тематика. Ожидается, что "Талибан" попросит большей поддержки для Афганистана, европейская делегация в числе прочего собирается транслировать обеспокоенность мирового сообщества и ООН нарушениями прав человека в Афганистане и особенно - ограничениями прав женщин.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил: "Меня особенно тревожит нарушение обещаний, данных талибами афганским женщинам и девочкам. Неисполнения слова ведет к разрушению мечты женщин и девочек страны".

В минувшие выходные представители "Талибан" встретились в Катаре с американской делегацией - впервые после ухода контингента США из Афганистана. По словам представителя талибов, Вашингтон согласился предоставлять гуманитарию помощь при условии ее прямого распределения в афганском обществе.

Этот шаг не равносилен формальному признанию движения "Талибан".