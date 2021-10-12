Лавров: заявления о краже вакцины у AstraZeneca - голословные обвинения

Российские власти отреагировали на публикацию в британском таблоиде The Sun, который сообщил, что спецслужбы РФ похитили формулу вакцины от коронавируса AstraZeneca и позже она была использована для производства российской вакцины «Спутник V».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник отверг обвинения, что Россия якобы украла формулу вакцины от коронавируса у AstraZeneca.

"Что касается наших британских, да и большинства зарубежных партнеров, я не думаю, что кто-то всерьез будет воспринимать эти голословные обвинения", - сказал Лавров.

Российский министр добавил, что применение вакцины AstraZeneca во многих случаях давало негативные побочные эффекты, в частности приводило к тромбозу.

"Ни единого подобного случая со "Спутником V" не происходило. Я думаю, все, кто заинтересован, сделают выводы для себя сами", - добавил Лавров.

Ранее на обвинения The Sun отреагировали и в Кремле.

Официальный представитель российского президента Дмитрий Песков сказал, что в администрации не доверяют информации этого источника.

«Газета Sun - очень известная, глубоко ненаучная газета. Вот, наверное, так мы и относимся к этим публикациям», - сказал Песков.

Британский таблоид опубликовал 10 октября статью, в которой утверждалось, что спецслужбы РФ якобы получили информацию о составе вакцины, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca, и впоследствии она была использована для создания российской вакцины "Спутник V".

Подозрения у британской службы безопасности были еще около года назад, однако сейчас появились конкретные доказательства, отмечается в публикации.

Власти Великобритании официально не комментировали информацию в The Sun. Вместе с тем один из представителей британского правительства отметил, что в Лондоне чрезвычайно серьезно воспринимают заявления о краже интеллектуальной собственности и кибератаках.

Александр Гинцбург, директор Центра имени Гамалеи, где был разработан «Спутник V», назвал версию про кражу формулы AstraZeneca самым смешным мифом про российскую вакцину.

«Очень нас порадовала и посмешила информация о том, что российские хакеры института Гамалея украли план создания вакцинного препарата у AstraZeneca», - сказал Гинцбург в интервью РИА «Новости» в апреле этого года.

В Российском фонде прямых инвестиций сообщение британской газеты назвали "фейком".

UK tabloids are again pushing old fake news about “stolen” technology. #SputnikV is based on human adenoviral platform designed 7 years ago, very different from AstraZeneca vaccine, based on chimpanzee adenovirus.

Lies in media undermine global partnership to fight #COVID. — Sputnik V (@sputnikvaccine) October 11, 2021

"Публикация The Sun - еще одна фальшивая новость и наглая ложь, основанная на анонимных источниках. История, созданная таблоидом The Sun, продвигается противниками успеха одной из самых эффективных и безопасных вакцин в мире. Мы считаем такие атаки крайне неэтичными, поскольку они подрывают глобальные усилия по вакцинации и не имеют никакого научного смысла, поскольку Sputnik V и AstraZeneca используют разные платформы", - говорится в сообщении фонда.

В РФПИ также отметили, что команды "Спутник V" и AstraZeneca проводят совместные клинические испытания в партнерстве по комбинированному применению двух вакцин и публикуют информацию о безопасности и эффективности этих исследований.