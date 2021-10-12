Нобелевский комитет: специальных квот для женщин не будет

Филиппинская журналистка Мария Ресса — единственная женщина-нобелевский лауреат этого года. Премию мира она разделила с российским коллегой Дмитрием Муратовым.

Наблюдатели отметили этот факт, и в Нобелевском комитете разделили сожалению по поводу того, что лауреаток постоянно оказывается гораздо меньше, чем лауреатов. Но заявили, что не собираются вводить квоты по гендерному или какому-либо другому признаку.

Горан Ханссон, генеральный секретарь академии наук Швеции:

"Нам даже предлагали в каком-то году давать премии только женщинам. Но тогда, я боюсь, это будет воспринято так, будто эти женщины получили награду за то, что они женщины, а не за то, что они оказались лучшими в своей области".

Кроме того, как подчёркивают в Комитете, сегодня награды выдаются за открытия, сделанные порой два десятилетия назад, когда ситуация с гендерным равноправием отличалась от сегодняшней. За минувшие 120 лет лишь 59 Нобелевских премий досталось женщинам — чуть более 6%.